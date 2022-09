GP da Itália F1: Os destaques da corrida

No começo do fim de semana, pensava-se que a Red Bull poderia repetir o que tinha feito em Spa, mas não foi bem isso que aconteceu. Os Bulls venceram, dominaram, mas não envergonharam a concorrência. A Ferrari fez o que pôde, tentou sempre encontrar novas soluções sem sucesso. Mas no final foi uma corrida animada mas com um vencedor anunciado. Max Verstappen esteve novamente imparável. Um ritmo tremendo, uma gestão de pneus a toda a prova, uma estratégia bem delineada…...