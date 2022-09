GP da Itália F1: O filme da corrida

Com o sol a brilhar sobre o centenário circuito de Monza, tínhamos uma grelha completamente revista depois da aplicação de penalizações, o que lançou alguma polémica, tal a dificuldade em encontrar a ordem final. O GP mais rápido do ano tinha condições ideais para uma boa corrida. Na escolha dos pneus para o arranque, tínhamos Charles Leclerc, George Russell, Max Verstappen, Nyck de Vries, Esteban Ocon, a escolher pneus macios, com o restante pelotão a usar pneus médios. Os termómetros…...