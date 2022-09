GP da Itália F1: Max Verstappen vence em Monza e nem o Safety Car ajudou a Ferrari

Foi mais uma prova da superioridade da Red Bull. Em Monza, a Ferrari largou da pole, mas teve de recorrer a uma estratégia alternativa para tentar ameaçar Max Verstappen. Mas tal foi em vão, pois o ritmo do #1 foi superior e a Ferrari não conseguiu vencer perante o seu público. Charles Leclerc, que apresentou um bom andamento com os pneus médios, não foi tão forte com os macios no stint final e não conseguiu encurtar as distâncias para Max…...