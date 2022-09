TGR Iberian Cup, Rally Princesa de Asturias: Triunfo de Sergi Francolí

Teve lugar no passado fim de semana o Rally Princesa das Astúrias, quinta prova da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, a primeira em asfalto. Depois do adiamento do Rali de Viana do Castelo esta foi a primeira vez que os adeptos puderam ver o Toyota GR Yaris RZ Cup em ação no alcatrão.Sergi Francolí/María Salvo (Toyota GR Yaris RZ Cup, CSM Automoció) venceram com 26.4s de avanço para Fran Cima/Pablo Sánchez Herrero (Toyota GR Yaris RZ Cup, Asturhíbrido) com Daniel…...