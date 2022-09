F2, Itália: Juri Vips vence corrida sprint, Felipe Drugovich sagra-se campeão

Já temos campeão de F2. Felipe Drugovich, piloto brasileiro da MP Motorsport, sagrou-se campeão na categoria de acesso à F1, com ainda três corridas pela frente. O jovem talento do Brasil conseguiu superar a concorrência e arrecadar o título, mesmo sem ver a bandeira de xadrez depois de um incidente na primeira volta da corrida. Frederik Vesti largou da pole e manteve-se na frente do pelotão enquanto Logan Sargeant perdeu algumas posições no arranque e Juri Vips se juntou à…...