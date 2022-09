GP de Itália F1, Carlos Sainz: “Dói começar no fundo da grelha”

Carlos Sainz já teria o seu destino predefinido à partida para a qualificação (fundo da grelha), no entanto o piloto espanhol não se ficou por aí e traçou o terceiro melhor tempo da sessão com 1:20.429, ficando a 0,268s de Charles Leclerc. O piloto espanhol estava muito satisfeito com o seu desempenho em toda a sessão de qualificação e afirma que se tivesse tido um cone de aspiração tinha ‘lutado’ pela pole. “Muito honestamente foi uma sessão de qualificação muito…...