F1, Lewis Hamilton desvaloriza recorde único: “Tem zero de importância”

Uma sequência gloriosa de Lewis Hamilton pode chegar ao fim ainda esta temporada, no entanto o heptacampeão do mundo desvalorizou a importância do seu recorde. Lewis Hamilton é o único piloto na história da Fórmula 1 a ter vencido pelo menos um Grande Prémio em cada temporada na sua carreira… até 2022. Na presente temporada, o britânico ainda não provou o sabor da vitória e só lhe restam sete corridas para manter a sua sequência impressionante sequência viva. Hamilton vai…...