WRC, Rali da Acrópole/Grécia, Richard Millener (M-Sport): “provámos do que a equipa e o carro são capazes”

A M-Sport-Ford chegou ao final do dia de ontem com dois carros na frente, Sébastien Loeb e Pierre Louis Loubet, com o terceiro classificado, Esapekka Lappi a 8.7s, mas ao cabo de dois troços, o melhor homem da Ford já era Gus Greensmith no sexto lugar a 54.2s, depois de Pierre-Louis Loubet ter furado e Sébastien Loeb abandonado com a correia do alternador partida, depois de não terem conseguido reparar a avaria no tempo máximo que tinham disponível. Para Sébastien…...