GP Itália F1: Ferrari mais perto do que o esperado, mas Red Bull na frente

Talvez com alguma surpresa, a Ferrari deu aos seus tifosi muito para aplaudir durante o dia de sexta-feira, com Charles Leclerc a definir o ritmo no TL1 e Carlos Sainz a liderar no TL2. Leclerc ficou a 0,2s do seu companheiro de equipa na segunda sessão, com ambos os pilotos à sua frente - Sainz e Max Verstappen - a receberem penalizações na grelha este fim-de-semana.Resta agora saber se Charles Leclerc tem ritmo da corrida para se manter à frente…...