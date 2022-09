WRC, Rali da Acrópole/Grécia: Diogo Salvi e Hugo Magalhães em 3º do WRC2 Masters

Diogo Salvi e Hugo Magalhães (Skoda Fabia Rally2 evo) terminaram o primeiro dia do Rali da Acrópole/Grécia na 37ª posição da geral, 22º do WRC2 Open, 3º do WRC Masters, onde estão oito concorrentes. Fizeram 16º na super especial, e depois a maioria dos cronos no Top 20 da categoria, começando o dia em 24º terminando-o no 22º lugar. Segundo Hugo Magalhães: “Foi um dia de prova que se revelou muito duro não só pelas características do rali mas pelas…...