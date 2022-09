F1, Martin Brundle: “Sergio Pérez perdeu o seu rumo na Red Bull”

O ex-piloto de F1, Martin Brundle, alega que Sergio Pérez “perdeu o seu rumo” na Red Bull, na sequência de acumulação de vários problemas nas últimas corridas e, em particular, nestes últimos treinos livres em Monza. No final da ronda 7, Pérez estava a apenas 15 pontos de Max Verstappen, após vencer o Grande Prémio do Mónaco, única vitória do mexicano em 2022. Porém, ‘Checo’ tem caído desde então, estando agora a uma enorme margem de 109 pontos do seu…...