GP Itália F1, TL1: Ferrari na frente da Mercedes na tabela de tempos

As equipas trabalharam muito na primeira sessão de treinos livres, testando algumas soluções para a qualificação de amanhã e para a corrida de domingo. Os pilotos da Ferrari terminaram o treino com os tempos mais rápidos, com Charles Leclerc à frente de Carlos Sainz por 0.077s. Logo a seguir, a 0.279s do tempo de Leclerc, ficou George Russell, com Lewis Hamilton na quarta posição. Max Verstappen, que passou pela liderança da tabela de tempos, terminou no quinto lugar da tabela…...