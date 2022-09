Iberian Supercars Endurance, Manuel Gião: “Os nossos rivais estarão muito fortes”

O Circuito de Barcelona-Catalunha recebe o Iberian Supercars Endurance no próximo fim de semana (9 e 10), para uma prova com a duração de 2 horas, integrando a grelha das emblemáticas 24 Horas de Barcelona by Hankook, numa jornada em que se perspetiva um duelo McLaren-Mercedes-Porsche na discussão da vitória.Manuel Gião tem como objetivo defender a liderança que ostenta no Campeonato de Pilotos. O piloto da Sertã, aos comandos do Mercedes AMG GT4 da Lema Racing acompanhado de Elias Niskanen,…...