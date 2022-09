GP Itália, F1: Charles Leclerc espera “fim de semana complicado” à frente dos Tifosi

A Ferrari iniciou a época fazendo frente à Red Bull com a Mercedes afastada dos lugares cimeiros da classificação. Após a terceira ronda, a equipa italiana começou a perder fulgor e venceu apenas mais duas corridas das 15 já realizadas, na Áustria e na Grã-Bretanha, mas mesmo assim com desempenhos que não foram consistentes. Chegou a hora de enfrentar os Tifosi em ‘casa’, Monza, mas as coisas continuam complicadas para os pilotos da Ferrari. Na Bélgica foram batidos com facilidade…...