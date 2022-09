CPM, Rampa do Caramulo: alguns títulos nacionais podem ficar decididos

Na Rampa do Caramulo, sétima prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, organizada pelo Targa Clube, pode já decidir alguns dos campeões nacionais em várias das categorias.Em termos de programa competitivo, o dia de sábado arrancará às 14h00 e contará com três subidas, duas de treinos oficiais e a 1ª de prova. No domingo, a sessão de warm-up abrirá as hostilidades pelas 11h00, sendo sucedida pela única subida de treinos oficiais prevista para este segundo dia.…...