A luta pelo título do Campeonato WRC Júnior decide-se no Rali da Acrópole Grécia.Quatro pilotos estão em disputa para ganhar o maior pacote de prémios de sempre nesta categoria. São quatro os ralis do WRC2 totalmente financiados, como prémio para o vencedor, incluindo um teste pré-evento em cada rali com um Ford Fiesta Rally2 da M-Sport em 2023. Uma oportunidade única para quatro jovens, que querem seguir os passos de Sebastien Loeb, Sebastien Ogier, Dani Sordo, Elfyn Evans e Craig…...