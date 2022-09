GP Itália F1: Andrew Shovlin acredita que Monza não será tão problemática como Spa

Os pilotos da Mercedes tiveram bastantes dificuldades em conseguir encontrar as melhores soluções de configuração durante o GP da Bélgica em Spa-Francorchamps. Durante a corrida o ritmo de George Russell foi um pouco diferente, mas durante o resto do fim de semana os problemas foram evidentes. Russell foi o único piloto da equipa a terminar a corrida e fora do pódio, uma situação muito diferente da que observamos nos Países Baixos, onde o piloto do carro nº63 foi o segunda…...