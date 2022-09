WRC, Rali da Acrópole/Grécia: um pouco de história

O Rally da Acrópole/Grécia, realizou-se pela primeira vez em 1953 e foi ‘membro fundador’ do Mundial de Ralis em 1973. Nos anos 70, compreendia regularmente mais de 50 troços e cerca de 850 quilómetros competitivos.Para lá de 1974, quando foi cancelado devido a uma crise petrolífera, e 1995, quando foi apenas uma ronda da Taça de dois litros da FIA, permaneceu no WRC até 2009, esteve ausente em 2010, regressou em 2011, mas voltou a sair no final de 2013,…...