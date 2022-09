F1, Daniel Ricciardo terá falado com a Mercedes sobre o cargo de piloto reserva

Daniel Ricciardo está alegadamente em conversações com a Mercedes para assumir o cargo de piloto reserva da equipa de Brackley, segundo o jornalista de F1, Joe Saward. Ricciardo vai deixar a McLaren, e potencialmente a Fórmula 1, no final desta temporada tendo chegado a acordo para rescindir contrato com a equipa de Woking. O australiano foi apanhado pelas câmaras, no fim-de-semana em Zandvoort, a dizer a Sergio Pérez: “Vou tirar um ano de folga, depois volto em 2024”. Mas não…...