F1, Gunther Steiner: “Monza não será um ponto forte para nós”

Gunther Steiner não acredita que a Haas possa surpreender em Monza. As caraterísticas do carro não são adequadas a uma pista como a italiana e por isso o foco está em aprender o máximo para preparar a época 2023: "Sabemos que Monza não será um ponto forte para nós. Todas as pistas de alta velocidade e de baixo apoio aerodinâmico não se adequam ao nosso carro", observou ele. "Este ano não estamos em condições de lutar nestas pistas, mas a…...