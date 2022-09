Fórmula 1, Lewis Hamilton desesperado para voltar a ‘lutar’ com Max Verstappen

Após estar a liderar o GP dos Países Baixos, Lewis Hamilton terminou a corrida em quarto lugar e Max Verstappen voltou a vencer; no entanto, Hamilton continua confiante que a Mercedes vai “desafiar” a Red Bull e voltar às vitórias ainda nesta temporada. O sete vezes campeão do mundo admitiu que está “a morrer” para ter a oportunidade de voltar a competir novamente com Max Verstappen, pois continua confiante numa possível vitória da Mercedes ainda esta temporada. Hamilton esteve, sem…...