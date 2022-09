F1: Nico Rosberg acredita em vitória da Mercedes

A Mercedes esteve na luta pela vitória no GP dos Países Baixos, um feito que deve ser enaltecido, olhado à forma inicial dos Flechas de Prata no arranque da época. Há quem diga que a Mercedes deixou escapar a melhor oportunidade do ano, mas Nico Rosberg acredita que ainda poderemos ver uma vitória da Mercedes. O campeão do mundo e ex-piloto da estrutura germânica considera que ainda é possível ver uma vitória da Mercedes este ano, sendo que ainda há…...