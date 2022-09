WRC, Rali da Grécia: Rovanpera Campeão? Três seguidas para Tanak? Loeb e Sordo…

O Mundial de Ralis regressa à Grécia e aos pisos de terra depois da sua passagem pelo asfalto da Bélgica no mês passado, com o Rali da Acrópole a preparar-se para receber a 10ª ronda da época, num evento que se realiza de 8 a 11 de setembro.A icónica prova grega faz parte do calendário do WRC pelo segundo ano consecutivo, isto depois de ter sido uma das provas do ano de fundação do campeonato em 1973. Embora sem os…...