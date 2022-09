F1, Aston Martin defende Sebastian Vettel após incidente com Hamilton

O chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, defendeu Sebastian Vettel depois do piloto alemão ter sido penalizado em cinco segundos por ter impedido Lewis Hamilton no Grande Prémio dos Países Baixos, sugerindo que uma má paragem nas boxes deixou o piloto numa posição complicada. O tetracampeão do mundo tinha acabado de sair das boxes quando o Mercedes de Hamilton acabava de ultrapassar o Red Bull de Sergio Pérez, na curva 1 para logo depois no ‘banking’ ter de…...