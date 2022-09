F1: Toto Wolff apela à investigação do incidente de Yuki Tsunoda

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, pediu que fosse feita uma investigação mais aprofundada sobre os detalhes em torno do abandono de Yuki Tsunoda, no Grande Prémio dos Países Baixos. O piloto da AlphaTauri parou inicialmente na volta 45 com queixas de que uma roda estava alegadamente “solta”, após paragem nas boxes. Porém, após a confirmação dos seus engenheiros de que a roda estava bem apertada, Tsunoda voltou a entrar em pista em ‘marcha lenta’, com os seus…...