GP dos Países Baixos: Alguns dados estatísticos

Já com Monza no horizonte, olhamos para alguns dados estatísticos do GP dos Países Baixos: 30ª vitória de Max Verstappen Max Verstappen é agora o oitavo piloto com mais vitórias na F1, com trinta triunfos, estando logo atrás de Nigel Mansell e Fernando Alonso. Esta foi a décima vitória de Verstappen esta época e precisa "apenas" de mais três para igualar o recorde de MIchael Schumacher e Sebastian Vettel, com 13 vitórias numa época. 4ª vitória consecutiva de Verstappen Esta…...