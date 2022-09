F1, Mark Webber: “Números do apoio da Alpine foram exagerados”

Oscar Piastri tem sido apelidado de ingrato por Otmar Szafnauer, que esperava um pouco mais de lealdade por parte do jovem piloto australiano, depois de a Alpine ter investido na sua carreira. Mas Mark Webber, agente do piloto, veio colocar um pouco de perspetiva no investimento da Alpine. As equipas vão investindo em talentos que consideram que podem chegar à F1 e tornarem-se as novas estrelas de amanhã, podendo assim evitar gastar milhões para contratar pilotos talentosos. Piastri era um…...