GP dos Países Baixos F1: Fundos diferentes nos dois carros da Red Bull

A Red Bull continua a procurar soluções para o RB18 e por isso, a equipa mantém os seus dois carros com fundos diferentes no GP dos Países Baixos.Sergio Pérez acredita que o défice para o seu companheiro de equipa Max Verstappen se deve à direção do desenvolvimento do Red Bull RB18, mas a equipa mantém ainda os fundos dos monolugares bem diferentes para cada um dos seus pilotos. O piloto mexicano continuará a utilizar o mesmo fundo de Spa-Francorchamps, que…...