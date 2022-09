GP dos Países Baixos F1: Atualizações para carros de quatro equipas

Red Bull, Ferrari e Mercedes apresentaram-se em Zandvoort sem alterações de desenvolvimento nos seus carros, com o mesmo ‘pacote’ do fim de semana passado em Spa-Francorchamps. Neste particular, apenas quatro equipas apresentam alterações mínimas nos seus carros.Apenas Alpine, AlphaTauri, Williams e Alfa Romeo apresentam pequenas atualizações nos seus carros. A Alfa Romeo modificou as entradas de ar dos travões traseiros com o objetivo de direcionar mais ar para o difusor. A Alpine chegou a Zandvoort com asas dianteiras e traseiras…...