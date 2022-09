CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega, Ricardo Teodósio: “no caminho certo para luta pela vitória”

O Rali da Água CIM Alto Tâmega é visto com muita expetativa pela dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira, depois dos testes com o Hyundai i20 N Rally2 realizados na região de Boticas. Depois de vários azares esta época, o piloto algarvio quer terminar o CPR 2022 em alta: “Creio que conseguimos uma boa afinação do carro e também procurei aperfeiçoar pequenos detalhes a nível da minha condução. Estamos no caminho certo para entrar na luta pela vitória. Nas últimas edições andei…...