CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega, Bruno Magalhães: “este rali é do meu particular agrado”

Numa época que não tem corrido bem à equipa o Team Hyundai Portugal regressa à estradacom a certeza que podem lutar pelo triunfo pois não falta competitividade dos Hyundai i20 N Rally2.Figura maior das duas últimas edições do rali transmontano, tendo conquistado, inclusive, uma vitória para a Hyundai em 2020, Bruno Magalhães e Carlos Magalhães voltam a ser apontados como uma das duplas favoritas a repetir o sucesso em Chaves: “Não escondo que este rali é do meu particular agrado,…...