F1: Mick Schumacher fora a Academia Ferrari, mas continua na ‘lista’ da Haas para 2023

Ficou há dias a saber-se há dias que Mick Schumacher vai deixar de ter o apoio da Academia Ferrari, mas Gunther Steiner já revelou que esse tema nada tem a ver com a continuidade, ou não, do jovem Schumacher na equipa de Gene Haas.em declarações à RTL, Steiner diz que a equipa não pretende arriscar demasiado com o piloto que vai escolher para 2023, adiantando no entanto que isso não significa que será escolhido outro piloto que não Schumacher: “O…...