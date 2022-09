F1: Max Verstappen contra a expansão das corridas ‘Sprint’

Max Verstappen não está nada confortável com a ideia de passar a haver ainda mais fins-de-semana de corridas ‘Sprint' no calendário de Fórmula 1.Este ano estão revistos três fins-de-semana de corrida Sprint com a qualificação na sexta-feira, uma corrida Sprint no sábado, e a corrida principal no domingo, mas o CEO da F1, Stefano Domenicali, já mostrou pretender expandir as Sprint para, pelo menos seis Grandes Prémios em 2023: "Não gosto dos sprints as emoções de uma corrida de domingo…...