CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega: Armindo Araújo pode garantir título em Chaves

Líderes destacados do Campeonato de Portugal de Ralis 2022, Armindo Araújo e Luís Ramalho partem para a penúltima prova da temporada focados em conseguir mais um bom resultado, desta feita no Rali da Água – CIM Alto Tâmega, que será disputado entre sexta-feira e sábado, na região de Chaves, e poderá ser decisivo, a favor da dupla do Skoda Fabia Rally 2 Evo, nas contas do título absoluto. Numa temporada marcada por uma consistência notável em termos de resultados, Armindo…...