CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega, José Pedro Fontes: “vitória na Madeira foi injeção de confiança”

José Pedro Fontes e Inês Ponte venceram a edição 2021 do Rali da Água Alto Tâmega e nesse contexto querem repetir o sucesso do ano passado, dando sequência à excelente vitória alcançada entre os concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis no Rali Vinho Madeira. Na esteira dos excelentes resultados alcançados na fase de alcatrão do Campeonato de Portugal de Ralis – segundo lugar no Rali de Castelo Branco e vitória, entre os concorrentes ao CPR, no Rali da Madeira…...