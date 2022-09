‘Estórias’ do WRC, Rali de Monte Carlo 2002: O ‘dono disto tudo à ‘francesa’ e a 1ª vitória de Loeb a ‘voar’…

Há precisamente 20 anos, quando tudo indicava que a Citroen iria terminar da melhor forma o primeiro confronto do ano, e Sébastien Loeb iria vencer o primeiro rali do WRC na sua carreira, traduzindo um claro domínio, a polémica instalou-se no final da segunda etapa.O piloto francês foi penalizado em dois minutos depois da sua equipa ter trocado os pneus do Citroen Xsara WRC no Parque de Assistência (tipo G), o último do segundo dia de competição. Ora, os regulamentos…...