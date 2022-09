Rali de Portugal certo no WRC 2023

O calendário do WRC 2023 continua a ser preparado entre o Promotor e os organizadores, com a FIA a dar a sua chancela final na próxima reunião do Conselho Mundial da FIA, que se realiza em outubro. A competição, que deve voltar a ter 14 provas, tal como sucedeu em 2017 e 2019, irá ter, caso se confirmem as 14 provas, oito na Europa, seis fora dela.E o AutoSport sabe que vai haver mexidas significativas entre as provas europeias.Se é…...