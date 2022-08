Fórmula 1: Aston Martin saúda o compromisso de Sebastian Vettel

Mike Krack revelou que Sebastian Vettel não deixou de pressionar a Aston Martin para a obtenção de resultados positivos, depois de ter anunciado que se iria 'reformar' no final da época. Embora não vá colher as 'recompensas' de um eventual carro mais 'forte' em 2023, o diretor da equipa, Mike Krack, prestou homenagem ao profissionalismo de Vettel, confirmando que o alemão tem dado orientações no desenvolvimento do carro de 2023 da Aston Martin: “Aí também se vê como ele é…...