Fórmula 1: Mercedes revela força de 45G após acidente de Lewis Hamilton em Spa

O responsável pela estratégia da Mercedes, James Vowles, revelou as forças medidas no carro de Lewis Hamilton durante o acidente da volta inaugural da corrida do Grande Prémio da Bélgica.O piloto da Mercedes não foi penalizado pelo colégio de comissários, mas assumiu a responsabilidade do incidente, afirmando que não viu o Alpine de Fernando Alonso em Les Combes, cortando a curva à frente do carro do adversário e tocando na roda dianteira esquerda, o que fez levantar voo o W13…...