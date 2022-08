CPR, Rali da Água – CIM Alto Tâmega: Uma prova que pode ser decisiva…

Inserido no calendário do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali da Água tem vários motivos de interesse. Com a pressão do título do seu lado, Miguel Correia/Jorge Carvalho terão que imprimir um ritmo forte, de maneira a impedir que os atuais líderes do nacional, Armindo Araújo/Luís Ramalho, possam, desde já festejar, o título nacional, bastando à dupla da The Racing Factory conquistar um pódio para, matematicamente, garantir o cetro. Podem até ser quartos classificados, se vencerem a Power Stage,…...