Fórmula 1, Toto Wolff confia na unidade motriz da Mercedes

Toto Wolff deu o voto de confiança à unidade motriz da Mercedes antes do congelamento do desenvolvimento que entra em vigor já esta quinta-feira. Com o objetivo de limitar as despesas e permitir aos fabricantes concentrarem-se na próxima geração de motores que serão vistos pela primeira vez em 2026, a FIA introduziu o congelamento no desenvolvimento das atuais unidades motrizes, sendo, a partir de amanhã, apenas autorizadas alterações no motor para fins de fiabilidade. A Mercedes tem tido incontestavelmente o…...