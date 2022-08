F1, Sergio Pérez exige que a Red Bull acabe com sensação de desconforto do seu RB18

Sergio Pérez apelou à Red Bull para que adotasse uma abordagem diferente à usada com Max Verstappen para as suas próximas corridas, numa tentativa de deixar para trás o seu desconforto com o RB18. Depois de ganhar a sétima corrida do ano no Mónaco, Pérez estava a apenas 15 pontos do seu colega de equipa na ‘luta’ pelo título. No entanto, sete corridas depois, Pérez encontra-se igualmente em segundo lugar na tabela de pilotos, mas a uma enorme margem de…...