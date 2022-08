F1, Franz Tost: “O Pierre Gasly fez uma grande corrida”

O nono lugar de Pierre Gasly no Grande Prémio da Bélgica acabou finalmente com a seca de pontos da Scuderia AlphaTauri, que já remontava ao Grande Prémio do Azerbaijão, no início de junho. Uma mudança de componentes tardia na unidade motriz de Yuki Tsunoda forçou o piloto japonês a iniciar a sua corrida a partir do pit-lane e logo de seguida, com a mesma sorte de começar da via das boxes, se juntou a ele o seu colega de equipa,…...