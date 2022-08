F1, Esteban Ocon recriou a dupla ultrapassagem de Mika Hakkinen em Spa

Esteban Ocon fez um dos seus melhores fins-de-semana na Fórmula 1, em Spa-Francorchamps. O piloto francês conseguiu mesmo realizar duas duplas-ultrapassagens, uma em Kemmel Straight que fez lembrar a manobra que Mika Hakkinen consumou sobre Michael Schumacher, no ano de 2000. Ocon fez uma forte recuperação neste Grande Prémio da Bélgica, partindo do 16º lugar na grelha e terminando em sétimo. A dupla ultrapassagem do francês sobre Sebastian Vettel e Pierre Gasly motivou comparações com a lendária manobra de Mika…...