GP da Bélgica de Fórmula 1: Max Verstappen ‘esmaga’ em Spa

Se na quinta-feira alguém dissesse a Max Verstappen que arrancaria de 14º e, ainda assim, venceria o GP da Bélgica por mais de 18s, o Campeão do Mundo talvez duvidasse, mas desde a segunda sessão de treinos-livres que essa possibilidade foi ganhando força e o holandês concretizou-a, conquistando um dos seus mais impressionantes triunfos. O piloto de vinte e quatro anos está confortavelmente no comando do Campeonato de Pilotos, antes da prova de Spa-Francorchamps com uma vantagem de 80 pontos…...