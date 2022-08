GP Bélgica F1, 2º pelotão: Alpine ‘esmaga’ McLaren

Depois de no início da temporada terem sido diversas as equipas que lideraram o Segundo Pelotão, tem vindo a assistir-se mais recentemente a uma hegemonia da Alpine e da McLaren, mas no GP da Bélgica a formação francesa esmagou a sua adversária, tendo disparado na classificação do Campeonato de Construtores.Depois de a McLaren se ter imposto em Hungaroring, Spa-Francorchamps era o palco de mais um confronto entre as duas equipas, sendo as características dos traçados quase antagónicas, o que poderia…...