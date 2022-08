GP da Bélgica F1, Drive Through: Os cinco piores

Depois de revermos quem esteve melhor no GP de Spa-Francorchamps é hora de analisarmos as prestações menos bem conseguidas do fim de semana. FerrariMattia Binotto afirmou, após a corrida de ontem, que foi a Red Bull que esteve muito forte e que o desempenho da equipa italiana tinha sido idêntico a outras provas. Ainda que isto possa ser verdade, durante a corrida o único carro da Mercedes em pista ameaçou o terceiro lugar de Sainz e esteve sempre muito confortável…...