CPR 2022: Como foi até aqui o campeonato

O Campeonato de Portugal de Ralis entra na sua fase decisiva. Falam duas provas, é forte a possibilidade do Campeão ficar já decidido, mas não é certo. Recordemos o que de mais importante se passou até com com os principais protagonistas 1º - Armindo Araújo, 142 pontosNão há, desde que regressou em 2018, exemplo doutro ano em que tenha sido tão regular.Entrou muito forte no Rally Serras de Fafe, fez um rali perfeito, em que deixou toda a concorrência a…...