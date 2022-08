GP Bélgica F1, Helmut Marko ‘brinca’ com Toto Wolff: “temos de lhe agradecer”

A Red Bull dominou o GP da Bélgica. Se ainda restassem dúvidas depois da volta canhão de Max Verstappen na sessão de qualificação, o desempenho esmagador do neerlandês na corrida e o bom resultado final de Sergio Pérez, deram à Red Bull o seu 21º um-dois na Fórmula 1 e aumentaram a distância para a Ferrari no campeonato de construtores.No final da corrida, Helmut Marko salientou o trabalho de desenvolvimento contínuo da equipa no chassis, que obviamente servirá de base…...