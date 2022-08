GP Bélgica F1, Max Verstappen: “Não me vejo a pilotar até aos 40 anos, pelo menos na F1”

Max Verstappen assegurou no GP Bélgica de F1 a 29ª vitória da sua carreira, e a nona desta campanha de 2022. Terá sido o teu fim-de-semana de corrida mais dominante da tua carreira na Fórmula 1?“Penso que se olharmos para todo o fim-de-semana, sim. O carro foi incrível a partir do TL1. Acho que não esperávamos que fosse assim. Mas por vezes é bom quando as coisas nos surpreendem positivamente. E sim, foi realmente agradável conduzir o carro por aqui…...